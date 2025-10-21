Com baixa na lateral e reforço no meio, Inter prepara estratégia defensiva contra o Bahia

O Inter tem uma nova baixa para o jogo contra o Bahia, na quarta (22). O lateral Braian Aguirre foi vetado pelos médicos e será substituído por Alan Benítez. Em contrapartida, o volante Luis Otávio, recuperado de lesão muscular, será reforço na delegação e deve inclusive ser titular. Conforme apurado por Zero Hora, o técnico Ramón Díaz deve armar uma equipe mais defensiva, com três zagueiros e três volantes.
Além do defensor argentino, cujo problema ainda não foi divulgado pelo clube, o técnico Ramón Díaz não contará com o meia Alan Patrick, ainda com lombalgia, e o atacante Carbonero, suspenso.
Diante disso, o atacante Rafael Borré ganhará uma sequência no time titular, ao lado de Vitinho. Já a entrada de Alan Benítez na lateral indica que Bruno Gomes seguirá no meio-campo.
Conforme apurado por Zero Hora, o técnico Ramón Díaz prepara uma estratégia defensiva para o confronto com o Bahia. O time deve atuar com três zagueiros e três volantes, com Luis Otávio compondo o setor ao lado de Bruno Gomes e Thiago Maia.
Além disso, o treinamento desta terça (21) indicou que, pelo menos para a partida da Fonte Nova, Victor Gabriel deve ganhar a posição de Juninho como zagueiro pela esquerda. Já Gabriel Mercado, que foi poupado na vitória sobre o Sport, retorna naturalmente à defesa, compondo o trio ao lado de Vitão.
O provável time colorado tem: Ivan; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Alan Benítez, Luis Otávio, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho e Rafael Borré.
Inter e Bahia se enfrentam nesta terça (21), às 19h, na Fonte Nova.