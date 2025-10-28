Colunistas opinam: Ramón Díaz deve escalar o Inter com dois ou três zagueiros para encarar o Atlético-MG? 

Ramón e Emiliano Díaz preparam trocas no Colorado. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Em meio à crise, o Inter prepara mudanças para encarar o Atlético-MG no domingo (2). Com o retorno de Bernabei, a tendência é que Ramón Díaz volte a escalar a equipe com três zagueiros.

Era assim que o treinador vinha montando o time no início de sua trajetória no Colorado. Contudo, adaptou o esquema para a última partida, a derrota para o Fluminense: retomando a linha de quatro na defesa, com a lesão de Vitão e a suspensão de Bernabei.

Será o oitavo jogo do técnico argentino no comando da equipe. Nas duas vitórias que teve — contra Botafogo e Sport, ambas no Beira-Rio —, usou esquema variados: com dois e três zagueiros. Em duas das três derrotas até aqui, também montou o time com três zagueiros.

Pensando nisso, Zero Hora consultou alguns de seus colunistas para saber como Ramón Díaz deve escalar o Inter para o jogo contra o Galo. Veja as opiniões abaixo.

Ramón Díaz deve escalar o Inter com dois ou três zagueiros para encarar o Atlético-MG?

Leonardo Oliveira

Com três zagueiros, é o modelo que se encaixa às peças disponíveis. Os laterais são alas, e Alan Patrick passa a atuar como um meia-atacante, com quadrante menor a cumprir.

Diogo Olivier

Três zagueiros. Com linha de quatro, a defesa vaza pelos lados dramaticamente. Roger caiu por demorar a agir nesse ponto. O terceiro zagueiro ajuda a preencher o fundo. O único bom momento com Ramón Díaz foi assim, contra o Botafogo. Se ele não se der conta disso, o risco de rebaixamento amplia. Para chegar a algum lugar é preciso partir de outro. O do Inter é se defender melhor. O meio possível agora é um trio de zagueiros.

Maurício Saraiva

Com três zagueiros é a melhor atuação do Inter de Ramón Diaz. Foi contra o atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Botafogo. No Beira-Rio, o técnico colorado contra o Atlético MG vai voltar com o trio de zagueiros e liberdade para tentar ressuscitar o futebol de Alan Patrick. O resto é agir sobre o anímico e contar com uma energia impactante vinda davtorcida.