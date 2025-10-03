Cobertura dos laterais, velocidade e finalizações: os focos do Inter antes de enfrentar o Botafogo

Ramón Díaz, ao lado do filho Emiliano, começaram nesta quinta a pensar o time para enfrentar o Botafogo. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

A estreia dos Díaz no Beira-Rio deixou claros alguns recados à comissão técnica. Problemas que se viam na Era Roger Machado voltaram a aparecer e terão de ser estancados por Ramón e Emiliano para evitar problemas já contra o Botafogo, no sábado (4). Depois do duelo com os cariocas, haverá a pausa para a data Fifa, em que outras falhas terão de ser corrigidas.

O mais claro de todos, em termos estruturais, foi a falta de proteção aos laterais. Duas peças ofensivas importantes do Inter, Aguirre e Bernabei vazaram atrás. O gol do Corinthians, por exemplo, passou por falta de combate de ambos. O que já era problema antigo do time. Claramente, eles precisam de cobertura melhor.

Por isso, a ideia do 3-5-2 não pode ser inteiramente descartada. Emiliano chegou a explicar que os três zagueiros usados no segundo tempo contra o Corinthians foram uma resposta ao estilo do adversário, mas elogiou o resultado defensivo conseguido a partir dessa troca:

— Os laterais deles eram bem profundos e precisávamos igualar isso. Não fomos contundentes na frente mas conseguimos equiparar atrás.

Se optar mesmo por ter um defensor a mais, Ramón e Emiliano terão de escolher alguém do meio para sair do time. Óscar Romero, substituído no intervalo, é um dos principais candidatos. Bruno Henrique também está na lista. Não seria surpresa se saíssem ambos, em razão do retorno de Thiago Maia, recuperado de uma lombalgia.

Outro ponto de atenção que esse único treino antes do jogo exige é que a comissão técnica entenda a polivalência dos atletas. Contra o Corinthians, a saída de Alan Patrick foi vista como equivocada pelo auxiliar.

— Acho que o Alan não tinha que sair. Falamos com ele, erramos. Temos de corrigir também. Poderíamos ter baixado para uma posição mais recuada. É normal, só faz uma semana que estamos aqui — disse Emiliano.

No treino de quinta-feira, a comissão técnica enfatizou em aumentar a velocidade e a intensidade do time na hora de atacar. A ordem era dar apenas um toque na bola e acelerar as jogadas. Ser mais rápido na transição ofensiva é uma das estratégias para consertar, já contra o Botafogo, um dos principais problemas observados nos dois jogos recentes: a falta de chances claras de gol.

No treino, Ramón e Emiliano também deram atenção às finalizações, em especial com Bruno Tabata, o garoto Allex e os atacantes Vitinho e Ricardo Mathias recebendo cruzamentos dos laterais. Na avaliação da comissão, a conclusão a gol é outro fundamento a ser aprimorado.

A definição da equipe ocorrerá no treino desta sexta-feira.