Choro de D'Alessandro escancara pressão no Inter com proximidade do Z-4

D"Alessandro pediu apoio da torcida para o jogo contra o Botafogo. José Alberto Andrade / Agência RBS

O empate com o Corinthians, arrancado no último lance da partida, até amenizou, mas não estancou a pressão que vive o Inter após 25 jogos no Brasileirão. A proximidade com o Z-4, que pode cair para quatro pontos, caso o Vitória vença o Ceará ou cinco se o Fortaleza ganhar do São Paulo, nesta quinta-feira, deixa todos preocupados no Beira-Rio. A ponto de D'Alessandro embargar a voz, encher os olhos de lágrimas e basicamente chorar pedindo que a torcida não abandone o time.

— O torcedor está chateado com razão, com muita razão. Mas precisamos de vocês (colorados). É um momento complicado, mas com a ajuda de todos podemos voltar a ter força. O Inter sem os torcedores perde força. Não estou culpando a torcida, longe disso. É só um pedido que senti. Passamos por momentos muito mais complicados do que esse. Temos muita confiança nos atletas, muita confiança na comissão. Mas precisamos da torcida — disse o diretor esportivo, com a autoridade de ídolo.

Pouco antes de seu pronunciamento, Emiliano Díaz, auxiliar e filho de Ramón, já tinha mencionado algo parecido. Ele assumiu que o time sentiu o gol e que demorou a voltar para o jogo. E que só a torcida pode ajudar agora.

— A pressão vai existir. Sabemos a situação do clube. O único caminho para tirar dessa situação é estarmos todos juntos. A comissão é importante, a direção, os jogadores são os mais importantes. Mas a torcida também. Se não der certo, que nos cobrem. Mas hoje precisamos deles. Para jogar em time grande, precisa ter coragem. Pedimos que nos apoiem, que lotem o Beira-Rio no sábado. Levamos o gol e sentimos. Sabemos que a parte anímica pesa — declarou.

"Precisamos de um caldeirão aqui"

Emiliano lembrou ainda que encontrou situações piores:

— Sobre o Z-4, assumimos equipes que estavam seriamente ameaçadas, em último lugar. Aqui é outro time, é outra realidade, outra estrutura. Esse time pode brigar por coisas maiores. Vamos abrir um treino para ver como eles treinam. Não sei porque eram fechados, não estava aqui. Quero que vejam como fazem. Se não der certo, que nos cobrem. Mas sábado precisamos de um caldeirão aqui. Só vamos sair dessa todos juntos.

De olho nessa situação, foi anunciada uma nova promoção de ingressos. Associados de todas as modalidades poderão entrar no Beira-Rio mediante check-in. Os sócios Carteira Vermelha têm direito a levar um acompanhante sem custos. Para os das demais categorias, o ingresso custará R$ 50. O Inter recebe o Botafogo às 18h30min de sábado, pela 27ª rodada do Brasileirão.