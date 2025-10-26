Inter

Insatisfação
Notícia

Chegada do Inter é marcada por protesto de torcedores e ação da BM

Após derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no sábado, grupo de colorados entoou gritos de ordem contra o time e a direção. Polícia usou bombas de efeito moral para dispersar manifestantes

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS