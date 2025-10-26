Chegada do Inter é marcada por protesto de torcedores e ação da BM

Cerca de 30 torcedores protestaram no aeroporto Salgado Filho durante a chegada do Inter após o revés no Maracanã. Theo Silveira / Canal do Theo Silveira / Divulgação

A chegada do Inter a Porto Alegre, na madrugada deste domingo (26), após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, foi marcada por protesto de um grupo de cerca de 30 colorados.

Seis deles conseguiram se aproximar do portão do aeroporto Salgado Filho e entoar gritos de ordem contra o time e a direção, antes de serem dispersados pela Brigada Militar.

"Time sem vergonha" foi uma das frases repetidas pelos torcedores, enquanto os jogadores desembarcavam do avião e entravam em ônibus diretamente na pista, sem contato direto com os manifestantes.

Na sequência, antes de o ônibus deixar o terminal, por volta de 0h30min, a Brigada Militar dispersou os torcedores, fazendo uso de bombas de efeito moral. Não houve feridos e nem maiores transtornos.