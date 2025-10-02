CBF divulga áudios do VAR sobre gol anulado e pênalti para o Inter contra o Corinthians

Rodrigo José Pereira de Lima marcou pênalti no último lance de jogo. Jeff Botega / Agencia RBS

A CBF divulgou o áudio da revisão de dois lances da partida entre Inter e Corinthians, disputada nesta quarta-feira (1º), no Beira-Rio. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima anulou um gol colorado por impedimento e assinalou um pênalti para os donos da casa no último lance do jogo. O jogo terminou empatado em 1 a 1.

No primeiro lance, o VAR Gilberto Rodrigues Castro Junior avisa o árbitro da possível interferência de Luis Otávio na ação do goleiro Hugou Souza, após chute que resultou em gol de Romero.

— Entendo que o número 39 faz um movimento, que apesar da distância, a bola passa próximo. O jogador faz um movimento em posição (de impedimento). Entendeu que ele está exatamente na visão do goleiro — alertou o VAR.

Após a revisão de vídeo, Pereira de Lima muda a decisão tomada em campo.

— Esse movimento que ele faz, de saltar, causa impacto no goleiro, que retarda o movimento para fazer a defesa. Interfere claramente na visão do defensor.

A revisão de todo o lance dura quatro minutos.

Pênalti em Bruno Henrique

No fim da partida, o árbitro não assinala um puxão em Bruno Henrique dentro da área corintiana. O VAR volta a intervir.

— Tem um puxão nas costas muito sutil. No meu entendimento, não vejo impacto — diz o árbitro de vídeo em uma análise inicial. — Tem um puxão que impacta na ação do jogador de vermelho — destaca na sequência.

Novamente, a decisão é modificada.

— O puxão teve impacto — sentencia o árbitro de campo.

Ao todo, a análise do lance durou quatro minutos e meio.