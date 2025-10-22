Carrillo nega que Inter tenha feito oferta, mas revela que mantém contato com Ramón e Emiliano Díaz

Jogador trabalhou com a comissão técnica no clube paulista e na Arábia. Rodrigo Coca / Agência Corinthinas

Recuperado de lesão e em vias de voltar a campo pelo Corinthians, André Carillo comentou sobre o suposto interesse do Inter em contratá-lo. O meia falou ao ge.globo, nesta terça-feira (21), que não recebeu nenhum contato do clube sobre o assunto.

O jogador também revelou que mantém contato com os técnicos Ramón e Emiliano Díaz, com quem trabalhou no time paulista. O peruano também foi comandado pela dupla no Al Hilal, da Arábia Saudita, na temporada 2022/2023.

— Eu tenho contrato, sinceramente eu estou muito feliz aqui. Não recebi nenhuma oferta, os treinadores Ramón e Emiliano não falaram nada comigo. Falo quase todos os dias com eles. Temos muita boa relação. Não teve nenhum tipo de contato sobre isso. Estou feliz para caramba aqui — disse.

Carrillo tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2026. O jogador volta a ficar disponível após dois meses e meio, depois de passar por cirurgia no tornozelo.

