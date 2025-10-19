Carbonero celebra vitória do Inter sobre o Sport: "Muito feliz com o desempenho da equipe"

Carbonero deu assistência para o segundo gol colorado. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter fez o dever de casa e venceu o Sport por 2 a 0 neste domingo (19), no Beira-Rio. Borré e Bruno Henrique balançaram as redes para o time de Ramón Díaz, que vinha de derrota para o Mirassol, na quarta-feira (15).

Mesmo sem marcar, Carbonero saiu novamente como destaque da equipe. Foi dele a assistência para o segundo gol colorado, marcado por Bruno Henrique, que definiu a vitória no Beira-Rio.

Na saída de campo, o atacante destacou:

— Muito feliz com o desempenho da equipe. Precisávamos vencer, precisamos apagar aquela imagem que tivemos contra o Mirasol. Hoje (domingo, 19) foi uma equipe diferente, sempre temos que jogar assim. Se formos assim, acho que seremos uma equipe mais forte.

O Inter volta a campo na próxima quarta-feira (22), contra o Bahia, fora de casa. Suspenso pela sequência de cartões amarelo, Carbonero desfalca o Colorado no duelo em Salvador.