Bruno Gomes ganha moral em "novo Inter" e muda de ideia sobre posição ideal: “Momento diferente"

Bruno Gomes está em alta com a nova comissão técnica. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Destaque do Inter no Brasileirão 2024 como lateral, Bruno Gomes mudou de ideia em relação à sua posição ideal.

Após comunicar ao antigo técnico Roger Machado de que gostaria de ser fixado no flanco direito, ele aceitou voltar a atuar no meio-campo quando o técnico Ramón Díaz entender necessário.

Na vitória por 2 a 0 contra o Sport, neste domingo (19), Bruno Gomes desbancou Bruno Henrique e foi titular como volante. A tendência é de que o jogador tenha sequência no setor.

— Conversei com ele (Ramón Díaz), e ele me vê nas duas posições (volante e lateral). Eu deixei aberto para ele que eu vou ajudar o Inter. Se ele precisar na lateral, que foi a posição em que eu fui muito feliz ano passado, eu vou jogar na lateral. E se ele precisar no meio-campo, também vou. Então, não vou escolher posição. Onde ele precisar, eu vou ajudar — disse o atleta na zona mista do Beira-Rio após o jogo.

Novos planos

A disponibilidade para atuar no meio-campo é uma mudança nos planos de Bruno Gomes. Questionado pela reportagem de Zero Hora, o atleta confirmou que, no ano passado, havia dito a Roger que gostaria de se fixar na lateral direita. À época o jogador tratou a escolha como "opção de carreira". Mas sua ideia mudou.

— São momentos muito diferentes. Não que eu voltei atrás. Ano passado eu tinha decidido atuar de lateral, mas é que, como eu disse, ele (Ramón Díaz) precisava como volante. E não é uma posição que eu não gosto, é a posição que eu fiz a vida toda. Então, deixei aberto para ele. No que precisar, eu vou ajudar o Inter. E eu gosto de jogar nas duas posições. Eu tive um carinho muito grande pelo momento que eu vivi ano passado na lateral, mas também gosto muito de jogar de volante — completou.

Conforme apurado por ZH, Bruno Gomes é visto como meio-campista de intensidade, característica valorizada por Ramón Díaz. Por isso, o atleta tem boas perspectivas de ganhar sequência como titular no setor no "novo Inter".

Se a comissão técnica entender que isso é o melhor para o time, o atleta topa a nova missão.