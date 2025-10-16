Bruno Gomes fala sobre desempenho contra o Mirassol: "A gente fez um jogo ruim"

Bruno Gomes veste a camisa 15 no Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Após a derrota por 3 a 1 para o Mirassol, nesta quarta-feira (15), Bruno Gomes falou sobre a queda de desempenho do time no retorno da data Fifa. O lateral entrou em campo no lugar de Bruno Henrique no início do segundo tempo, pouco depois do terceiro gol do Mirassol.

— Foi um jogo difícil, a gente tem que tentar tirar alguma coisa boa. É claro que a gente sabe que não foi o jogo que temos que fazer com a camisa do Inter. Acho que não tem muito o que explicar. A gente fez um jogo ruim, todo mundo entendeu o jogo que a gente fez — admitiu.

Perguntado sobre o trabalho de Ramón e Emiliano Díaz, que enfrentaram sua primeira derrota no comando do Inter, o jogador afirmou que é questão de tempo para o time absorver as novas ideias:

— É uma comissão nova, acho que a gente está entendendo um pouco mais deles. Acho que quanto mais o tempo passar, mais a gente vai entender o estilo de jogo. E é isso, vai introduzindo.

O lateral citou que o foco do time é consertar os erros desta noite para entrar melhor no próximo jogo, no Beira-Rio, contra o Sport, no próximo domingo (19).

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.



