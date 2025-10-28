Barcellos pede apoio do torcedor para sequência do Inter: "Para que a gente possa sair desse momento"

Alessandro Barcellos no CT Parque Gigante. Filipe Duarte / Agência RBS

A oito rodadas do fim do Brasileirão, o Inter entendeu o drama que pode viver caso não dê uma resposta imediata. Ao menos foi isso o que demonstrou o presidente Alessandro Barcellos ao convocar uma entrevista coletiva nesta terça-feira (28).

Ele chegou com o vice de futebol José Olavo Bisol, com o diretor executivo André Mazzuco, com o diretor esportivo D'Alessandro e pediu apoio, união, junção de forças para sair da má situação o mais rápido possível, a começar por vencer o Atlético-MG, no domingo, às 18h30min. Inclusive com uma certa auto-crítica, ainda que contida, até mesmo pelo contexto.

— Temos de reconhecer o mau momento que estamos passando e, em nome da instituição, pedir apoio ao torcedor. Que nunca nos abandonou e que vai fazer a diferença nessas últimas oito rodadas — começou.

Barcellos tentou distanciar a pessoa do cargo. No sentido de não ser o cidadão Alessandro a estar pedindo apoio à torcida, mas o presidente do clube. Disse que ele mesmo passou por situações assim e levou sua família ao Beira-Rio em momentos de dificuldade, inclusive quando era crítico às direções da época.

— Precisamos sair dessa situação, que é muito difícil. Só vamos sair se aqueles que querem o bem do Inter estiverem juntos. Não se trata de gostar ou não do presidente. Mas do Inter — declarou.

"Não tem salário atrasado"

O presidente mediu todas as palavras para evitar novas polêmicas. Ao reconhecer erros do departamento de futebol, não citou qualquer nome. Nem casos específicos. Nem cargos.

— Não vou fazer avaliações individuais aqui. Fiz genérica. Me comprometo a fazer no final do ano. É o momento de acumular forças, trabalhar. É o grupo que temos, a comissão que temos e o departamento de futebol que temos até o final do ano — continuou.

Sobre a questão financeira, Barcellos garantiu:

— Não tem salários atrasados. Todas as movimentações foram pactuadas e cumpridas com o grupo. Não é diferente neste momento.

Visita no CT

O presidente agradeceu a visita de Bolívar, capitão do título da Libertadores de 2010, que esteve no CT para apoiar o time. A presença do ídolo serviu, segundo ele, para dar força aos atletas.

O Inter treina de quarta-feira até sábado para montar o time que enfrentará o Atlético-MG. Vencer será fundamental para se afastar do Z-4.

Acompanhe a entrevista na íntegra