Bahia ganha reforço para enfrentar o lnter, mas pode repetir escalação de goleada sobre o Grêmio

Luciano Juba era titular antes de sofrer lesão no início de outubro. Rafael Rodrigues / Bahia / Divulgação

O Bahia ganhou um reforço no último treino antes de encarar o Inter nesta quarta-feira (22). O lateral-esquerdo Luciano Juba mostrou estar recuperado de uma lesão muscular na coxa direita e trabalhou normalmente com o elenco no CT Evaristo de Macedo.

Conhecido pela ofensividade, o atleta é o vice-goleador da equipe no Brasileirão, com cinco gols, e era titular até se machucar contra o Botafogo, no início de outubro. Apesar disso, pode ser apenas uma alternativa no banco de reservas.

Mesmo sendo do feitio do técnico Rogério Ceni trocar a escalação a cada partida, dependendo do adversário, os baianos podem repetir o mesmo time que goleou o Grêmio por 4 a 0 no último domingo (19).

A vitória, além de ajudar a equipe a se aproximar da zona direta de classificação à Libertadores, serviu para revigorar o ânimo após a derrota para o rival Vitória.

— Quando se perde um clássico, a gente tem que se recuperar o quanto antes. Até porque não dá para voltar atrás e mudar o resultado do jogo. É assumir a responsabilidade e ir para o próximo jogo, competir o máximo possível e foi isso que a gente fez. Estamos felizes pelo resultado, mas já focados no jogo de amanhã (quarta-feira) — comentou o atacante Ademir.

A provável escalação do Bahia tem: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Mingo e Iago (Luciano Juba); Acevedo, Michel Araujo e Jean Lucas; Ademir, Tiago e Willian José.

A partida, que é atrasada pela 14ª rodada do Brasileirão, será disputada a partir das 19h desta quarta-feira, na Arena Fonte Nova.