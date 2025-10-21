Inter

Embalado
Notícia

Bahia ganha reforço para enfrentar o lnter, mas pode repetir escalação de goleada sobre o Grêmio

Após aplicar 4 a 0 no Tricolor gaúcho, time de Salvador recebe o Colorado nesta quarta-feira

Filipe Duarte

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS