Autor do gol de empate do Inter, Carbonero lamenta resultado  contra o Corinthians: "Não podemos perder pontos em casa"

Colombiano marcou aos 56 do segundo tempo. Jeff Botega / Agencia RBS

Carbonero foi o herói do Inter no empate em 1 a 1 com o Corinthians. Melhor jogador de uma equipe que teve um desempenho abaixo do desejado pela torcida, o atacante foi o autor do gol de pênalti no último lance da partida no Beira-Rio.

Ainda que tenha saído como salvador, o colombiano não ficou satisfeito com o resultado diante dos paulistas. Ele citou o mau momento do Colorado e avaliou como "desatenção" o gol do Corinthians, aos 10 minutos da etapa inicial.

— Estamos passando por um momento não tão bom. Queríamos ganhar. Temos essa mentalidade, mas infelizmente não está acompanhando os resultados. Acho que tivemos uma desatenção na primeira chegada deles. Tivemos que sair atrás, isso é complicado — avaliou Carbonero.

Ainda na etapa inicial, Romero deixou tudo igual para o Colorado, mas o gol foi anulado pelo VAR — o árbitro identificou que Luis Otávio, impedido, atrapalhou a visão do goleiro Hugo Souza.

Ainda na saída de campo, Carbonero colocou em dúvida a decisão da arbitragem, mas celebrou o pênalti que foi convertido por ele no fim do jogo: