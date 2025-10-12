Atacante do Inter marca primeiro gol pela seleção e chora no gramado

Carbonero não segurou a emoção ao fazer o quarto gol da Colômbia. Foto por OMAR VEGA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Um dos melhores jogadores do Inter nas últimas partidas, Carbonero viveu um dos grandes momentos da carreira nesta data Fifa. No sábado (11), o jogador marcou o último gol da Colômbia na goleada por 4 a 0 sobre o México, em amistoso nos Estados Unidos. Lucumí, Luis Díaz e Lerma também balançaram as redes.

Na partida, tanto o camisa 7 do Colorado quanto Borré entraram na segunda etapa. O ponta ingressou na vaga do craque da seleção, Luis Díaz, enquanto o atacante entrou no lugar de Suárez.

Da dupla, o destaque foi Carbonero. O jogador de 26 anos estreou pela Colômbia e precisou de cerca de 20 minutos para marcar o quarto gol da equipe, o primeiro dele pela seleção.

Aos 41 minutos do segundo tempo, Quintero o acionou em velocidade e viu o atleta do Inter superar o defensor na corrida. Na saída do goleiro, ele finalizou por baixo das pernas e marcou. Na comemoração, não se conteve e chorou no gramado.

Já Borré teve participação mais discreta. Em pouco mais de 20 minutos em campo, o atacante não conseguiu finalizar no gol e pouco contribuiu com as ações ofensivas da equipe.

A seleção colombiana está classificada para a Copa do Mundo e é treinada por Nestor Lorenzo. Esses amistosos antes do Mundial são fundamentais para definir possíveis vagas para a convocação final. A seleção sul-americana volta a entrar em campo na terça-feira (14), contra o Canadá.