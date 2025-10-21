Inter

Reencontro
Notícia

Atacante do Bahia descarta sentimento de revanche contra o Inter por eliminação na Libertadores

Colorado venceu de virada no fim de maio, no Beira-Rio, e avançou às oitavas de final do torneio sul-americano

Filipe Duarte

Direto de Salvador

