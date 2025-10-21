Atacante do Bahia descarta sentimento de revanche contra o Inter por eliminação na Libertadores

Ademir concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira. Rafael Rodrigues / Bahia / Divulgação

Inter e Bahia foram adversários na fase de grupos da Libertadores deste ano. E, mesmo que o Colorado tenha causado a eliminação da equipe baiana no torneio continental, o atacante Ademir não enxerga um clima de revanche no reencontro desta quarta-feira (22).

— Naquele jogo, a gente acabou perdendo e sendo eliminado, mas a gente não pode ir com o sentimento de revanche. Temos que dar o nosso melhor para fazer o resultado positivo. É outra competição, é pontos corridos. Temos que fazer nossa parte para conquistar os três pontos e continuar subindo na tabela — comentou ele, em entrevista coletiva concedida nesta terça (21).

O confronto em questão ocorreu no fim de maio, no Beira-Rio. Depois de sair atrás do placar, o Inter então treinado por Roger Machado promoveu a virada com gols de Vitinho e Borré.

Ironicamente, o resultado de 2 a 1 fez o Colorado avançar às oitavas de final e empurrou o clube de Salvador para os playoffs da Copa Sul-Americana - o que adiou para agora o jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão e que estava agendado para julho.

— Não é um jogo fácil. O Inter é uma equipe que compete bastante também. Então, vamos ter que competir mais do que eles para conseguir o resultado — projetou Ademir.

Sob o comando de Ramón Díaz, o Inter revê o Bahia em outras condições. Em sexto lugar, os baianos sonham com uma vaga na Libertadores do ano que vem. Enquanto que os colorados acenderam o sinal de alerta em relação ao Vitória, que abre a zona de rebaixamento e aparece a apenas quatro pontos de distância.