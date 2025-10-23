As opções do Inter para o substituto de Bernabei contra o Fluminense

Bernabei recebeu seu terceiro cartão amarelo e está suspenso. Renan Mattos / Agencia RBS

Os técnicos Ramón e Emiliano Díaz terão duas atividades para definir a estratégia a ser adotada contra o Fluminense, neste sábado (25), no Rio de Janeiro. As suspensões dos laterais-esquerdos Bernabei (terceiro cartão amarelo) e Alisson (expulso) abrem espaço para uma improvisação na ala esquerda.

Na delegação montada para os dois jogos fora de Porto Alegre, a comissão técnica colorada optou por incluir o jovem Alisson na lista como opção imediata ao argentino Bernabei. No entanto, com a expulsão do lateral-esquerdo de 17 anos na derrota para o Bahia, Ramón e Emiliano Díaz podem recorrer a Victor Gabriel para ocupar o setor.

O zagueiro também atua como lateral-esquerdo, função que exercia no início da carreira. Mas, como o Inter já utiliza um esquema com três defensores centrais, o time poderia ficar excessivamente defensivo com essa escolha.

Uma alternativa seria escalar Pablo na posição. O jovem de 19 anos é lateral-esquerdo de origem, atua pelo time sub-20 e foi convocado de forma emergencial para viajar ao Rio de Janeiro. Ele tem apenas dois jogos pelos profissionais, ambos no início do Gauchão deste ano, contra Guarany de Bagé e Brasil de Pelotas.

Os treinadores argentinos ainda podem apostar em outra solução para a ala esquerda contra os cariocas. Nesse caso, dois canhotos também disputam a vaga deixada por Bernabei: Óscar Romero e Bruno Tabata.

A comissão técnica conhece bem o paraguaio. Nos primeiros jogos sob o comando de Ramón, Romero chegou a ser titular atuando como volante pelo lado esquerdo. Na fase ofensiva, se juntava a Alan Patrick na criação de jogadas. Ele chegou a marcar um gol contra o Corinthians, mas o lance foi anulado por impedimento.

Bruno Tabata aparece mais distante nessa lista de opções. O meia não vem recebendo muitas oportunidades com a nova comissão técnica e já deixou claro que prefere atuar como alternativa a Alan Patrick, ou seja, em uma função mais centralizada no meio-campo.

Outro desfalque importante para o jogo contra o Fluminense é Vitão. O zagueiro sofreu uma lesão no joelho esquerdo na derrota para o Bahia e deve ser substituído por Clayton Sampaio. Alan Patrick e Carbonero têm seus retornos garantidos ao time titular. Aguirre segue fora por conta de uma lesão no pé.

Uma possibilidade de escalação do Inter tem: Ivan; Clayton, Mercado e Juninho; Alan Benítez, Luis Otávio, Thiago Maia, Alan Patrick e Victor Gabriel; Carbonero e Borré.

Fluminense e Inter se enfrentam neste sábado, às 17h30min, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. O Inter ocupa a 14ª colocação na tabela, com 35 pontos conquistados.