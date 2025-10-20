Após quase dois anos sem jogar, Ivan celebra retorno ao gol do Inter: "Resiliência e felicidade"

Ivan foi a principal novidade na escalação do Inter neste domingo (19). Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Foram 636 dias sem entrar em campo. Com uma lesão grave logo em sua estreia, em janeiro de 2024, Ivan ficou um ano e nove meses sem jogar no gol do Inter. Retornou neste domingo (19), contra o Sport.

Principal novidade na escalação colorada, o goleiro teve uma partida segura e não foi vazado. Após a vitória no Beira-Rio, celebrou a volta aos gramados e comentou sobre o tempo em que ficou sem atuar.

— Eu acho que resiliência resume bem essa situação. Eu tive uma infelicidade na minha estreia, mas sempre mantive o foco e a fé em Deus, eu sabia que em algum momento poderia ser utilizado — disse.

— Meu sentimento agora é de felicidade, mas é manter os pés no chão. A gente precisa mirar mais pra cima, então pra isso a gente precisa voltar a pontuar fora também, que é importante, contra o Bahia, depois contra o Fluminense — completou.

Ivan foi contratado pela diretoria colorada no início do ano passado para atuar enquanto Rochet se recuperava de uma fratura nas costelas. Mas, além da grave contusão na partida de estreia, a ascensão de Anthoni impediu a escalação em mais oportunidades.

Agora, voltou a ganhar oportunidade com Ramón Díaz, já que Anthoni veio de falhas recentes e Rochet segue no departamento médico.