Após jogos da 26ª rodada, Inter tem a pior campanha do segundo turno do Brasileirão

Com o término da 26ª rodada do Brasileirão, o Inter atingiu uma marca negativa na temporada. Como o Vitória venceu o Ceará, o clube gaúcho passa a ter a pior campanha do segundo turno. Em sete rodadas da segunda metade da competição, o clube soma apenas cinco pontos.
Neste período, são quatro derrotas, dois empates e apenas uma vitória. O único resultado positivo foi diante do Fortaleza, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Após 26 rodadas, o Inter é o 15° lugar com 29 pontos.
O aproveitamento de 23,8% escancara o mau momento enfrentado pelo time. Nos sete jogos foram nove gols marcados e 15 sofridos. Com a mesma pontuação no segundo turno, mas superior no saldo de gols, o Atlético-MG é o 19°.
O retrospecto recente do Inter motivou a troca da comissão técnica. Desde a chegada de Ramón Díaz, são dois empates, em jogos contra Juventude e Corinthians.
Em função da posição que o clube ocupa na tabela, o torcedor teme o rebaixamento. Neste momento, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances são de 16,7%.
No primeiro turno, após as primeiras sete rodadas, o aproveitamento colorado era de 38%, somando nove pontos. Foram duas vitórias, três empates e duas derrotas.
O Inter volta a entrar em campo neste sábado (4), às 18h30min, para enfrentar o Botafogo, no Beira-Rio.
Classificação do segundo turno do Brasileirão (7 rodadas):
- Palmeiras - 16 pontos
- Flamengo - 15 pontos
- Mirassol - 14 pontos
- Cruzeiro - 14 pontos
- Botafogo - 12 pontos
- Grêmio - 12 pontos
- Vasco - 11 pontos
- Fluminense - 11 pontos
- São Paulo - 10 pontos
- Bahia - 10 pontos
- Ceará - 9 pontos
- Corinthians - 8 pontos
- Vitória - 7 pontos
- Santos - 7 pontos
- Fortaleza - 6 pontos
- Bragantino - 6 pontos
- Sport - 6 pontos
- Juventude - 6 pontos
- Atlético-MG - 5 pontos
- Inter - 5 pontos
