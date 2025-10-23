Após exames, Vitão descarta problema grave no joelho: “Não tem lesão nos ligamentos”

O zagueiro Vitão realizou, no fim da manhã desta quinta-feira (23), em um hospital do Rio de Janeiro, exames para avaliar a lesão sofrida na derrota para o Bahia. Em um breve contato com a reportagem de GZH, no retorno ao hotel que serve de concentração para o Inter, na praia do Leme, o defensor descartou uma lesão grave.

— Não tem lesão nos ligamentos, graças a Deus — afirmou Vitão.

Vitão conversou com a reportagem de Zero Hora no hotel. Geison Lisboa / Agência RBS

Desfalque

Vitão segue utilizando uma proteção no local e não será relacionado para a partida contra o Fluminense, neste sábado (25), no Maracanã.

Por conta da ausência, o zagueiro da equipe sub-20, Pedro Kauã, foi convocado para integrar a delegação no Rio de Janeiro. A tendência é de que Clayton Sampaio seja o escolhido de Ramón Díaz para ocupar a vaga no time titular.