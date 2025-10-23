Após derrota do Inter para o Bahia, Ivan desabafa: "Trocaria todas as defesas pelo resultado positivo"

A boa notícia que o Inter tira da derrota para o Bahia, nesta quarta-feira (22), é a segurança de Ivan sob as traves coloradas. O goleiro, que era o terceiro na hierarquia até duas semanas atrás, começou a ganhar chances após Anthoni se queimar na derrota para o Mirassol e parece se encaminhar para a titularidade.
Foi o camisa 12 quem garantiu a derrota por apenas 1 a 0 na Arena Fonte Nova. O gol foi marcado no segundo rebote do pênalti defendido por Ivan, que fez boas defesas durante toda a partida. Na zona mista, ele comentou o desempenho da equipe:
— Feliz pela partida, mas trocaria todas as defesas por um resultado positivo. Hoje a gente perdeu, mas perdemos batalhando. Jogamos um jogo de igual para igual com o Bahia aqui, que é um time que está brigando lá em cima.
O goleiro explicou que havia estudado os cobranças de pênalti de Willian José antes do jogo, o que o deixou preparado para a defesa, mas o Inter deu "azar". Depois de pegar a batida, a bola voltou para os pés do jogador baiano, que pegou mal o rebote e mandou no travessão. Na terceira chance, ele não desperdiçou.
— Um lance muito, muito rápido, um lance difícil. Eu acho que ele mudou de última hora, ele podia bater cruzado, acabou chapando. Eu já tinha estudado os pênaltis, os lances dele. E é azar, né, cara? São coisas do futebol, coisas que acontecem.
Com o resultado, o Colorado fica na 14ª posição, com 35 pontos. O Inter volta a campo no sábado (25), às 17h30min, contra o Fluminense, no Maracanã.
