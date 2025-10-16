Após 10 meses, Lucca Drummond volta a atuar e marca dois gols em vitória do Inter pela Copa FGF

Lucca Drummond reforçou o time sub-20 na vitória por 3 a 2 sobre o Juventude, a primeira do Inter pela Copa FGF. Nathan Bizotto / Divulgação / SC Internacional

Após 10 meses afastado dos gramados por conta de uma lesão grave, o centroavante Lucca Drummond marcou dois gols e foi destaque na vitória do Inter por 3 a 2 sobre o Juventude, nesta quarta (15), pela Copa FGF.

O atacante de 21 anos "desceu" dos profissionais e reforçou o time sub-20 na partida contra o time da Serra, disputada no CT da Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

Foi o primeiro jogo de Lucca Drummond desde que o jogador sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior no joelho direito, em dezembro de 2024.

Com o resultado, o Inter conquistou a sua primeira vitória na competição. Após derrotas para Pelotas e Juventude, o time do técnico Mário Jorge ocupa a 7ª posição na fase classificatória, embora tenha dois jogos a menos em relação a maioria das equipes.

O primeiro gol colorado contra o Juventude saiu aos 27 minutos do primeiro tempo, quando Lucca Drummond roubou a bola de um marcador e bateu de forma colocada, abrindo o placar. Na sequência, porém, o Juventude empatou, com a primeira etapa terminando em 1 a 1.

Já no segundo tempo, Lucca Drummond balançou as redes novamente, aproveitando um rebote após chute do meia Gustavo, fazendo 2 a 1. O Juventude ainda empatou, de pênalti. Porém, na reta final, Eduardo selou a vitória por 3 a 2, colocando para dentro das redes um passe de Leandro Kauã.

Além de Lucca Drummond, outro atleta dos profissionais que reforçou o time sub-20 foi o goleiro Kauan Jesus, de 22 anos.

O Inter venceu o Juventude com a seguinte escalação: Kauan Jesus; Jhonatan, Ewertow, Lázaro, Luiz Felipe; Benjamin (Dionathan), Kauan Alves (Edson) e Allex; Gustavo Ulguim (João Victor), Gabriel Ryan (Eduardo) e Lucca Drummond (Leandro Kauã).

O próximo compromisso da equipe colorada na Copa FGF será no sábado (18), contra o Esportivo, novamente na Morada dos Quero-Queros.