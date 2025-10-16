Alan Patrick lamenta derrota do Inter para o Mirassol: "Reconhecer que não fomos no nosso melhor nível"

Meia do Inter admitiu má atuação. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Foi uma atuação triste a do Inter contra o Mirassol, nesta quarta-feira (14), no Maião. A derrota por 3 a 1 pela 28ª rodada do Brasileirão mostrou um time que falha muito, tem dificuldades na marcação e falta de criatividade no ataque. Com o resultado, o Colorado fica com 32 pontos e, por ora, ocupa a 15ª posição na tabela.

A frustração transpareceu no rosto do capitão Alan Patrick, que falou com a imprensa na saída de campo. Cabisbaixo, ele admitiu que o desempenho foi bem abaixo do esperado, principalmente depois da vitória sobre o Botafogo na última rodada, que deu um novo ânimo à equipe:

— Não pode ter um contraste tão grande assim. Acho que agora é analisar, reconhecer que não fomos no nosso melhor nível hoje e ter humildade para trabalhar, para dar mais, um algo a mais.

O camisa 10 disse que será preciso colocar a cabeça no lugar e ir com outra atitude para a próxima partida, no Beira-Rio. O Inter recebe o Sport no domingo, às 18h30min, pelo Brasileirão.