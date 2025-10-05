Inter

Após vitória por 2 a 0
Notícia

Alan Patrick explica nova função pedida por Ramón Díaz no Inter: "Falso 9"

Com Rafael Borré na reserva, camisa 10 foi homem mais avançado do ataque colorado no triunfo sobre o Botafogo, neste sábado (4), no Beira-Rio

Rodrigo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS