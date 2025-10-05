Alan Patrick explica nova função pedida por Ramón Díaz no Inter: "Falso 9"

Uma conversa na tarde de sexta-feira (3) entre Ramón Díaz e Alan Patrick definiu a inovação tática no ataque do Inter para o jogo contra o Botafogo: a fixação do meia como um "falso 9".
A ideia foi executada e deu resultado na vitória por 2 a 0 diante dos cariocas, neste sábado (4), quando Rafael Borré foi sacado da equipe por opção da comissão técnica.
No primeiro tempo, Alan Patrick balançou as redes ao aparecer na pequena área como um centroavante. Já na segunda etapa, o camisa 10 também foi decisivo ao recuar e abrir caminho para Carbonero e Vitinho definirem o jogo.
Os dois movimentos foram resultados da nova função do atleta.
— Conseguimos uma grande vitória sem um centroavante, que normalmente faz a movimentação para abrir espaços. Eu precisei me adaptar, atuando como um falso nove, procurando achar os homens pelos lados, o Carbonero e o Vitinho, que tinham a função de atacar os espaços e machucar a defesa deles — explicou.
A ideia foi ter Alan Patrick como homem mais avançado do ataque. Na prática, um centroavante. Porém, como manda a função conhecida no futebol como "falso 9", o camisa 10 ocasionalmente flutuava para armar o jogo, o que confundia os defensores rivais.
— Eu tive essa função poucas vezes na carreira, mas acho que conseguimos adaptar bem. Ontem (sexta) o Ramón me explicou a ideia que ele estava pensando e procurei executar da melhor forma, tentando fazer a leitura dos espaços e flutuar para gerar dúvida na defesa adversária — completou.
Conforme Alan Patrick, o segundo gol do Inter, anotado por Vitinho e com assistência de Carbonero, também foi resultado da nova ideia.
— Com o ataque à profundidade do Carbonero e do Vitinho, conseguimos explorar bem isso. No segundo gol, inclusive, o Vitinho conseguiu atacar o espaço e concluir a jogada. É uma ideia nova, estamos nos adaptando o mais rápido possível, e claro, tentando fazer o que o treinador pede. O Ramón é um cara inteligente e experiente, que sabe potencializar os jogadores que tem —finalizou.
A ideia deve ser repetida em outras oportunidades. Por conta da pausa para a data-Fifa, o Inter terá cerca de 10 dias sem jogos até o próximo compromisso, dia 15, contra o Mirassol, no interior paulista.