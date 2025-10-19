Alan Patrick está fora de jogo do Inter contra o Sport; veja lista de relacionados

O Inter divulgou a lista de relacionados para o jogo deste domingo (19), às 18h30, contra o Sport, no Beira-Rio. Alan Patrick, com um quadro de lombalgia, está fora do confronto. Juninho, Carbonero e Borré retornam.
Ao todo, 23 atletas foram relacionados para o duelo com os pernambucanos. Sem Alan Patrick, a tendência é que Ramón Díaz opte por um trio ofensivo formado por Vitinho, Carbonero e Borré. Óscar Romero, suspenso, também não é opção para a partida.
Além do capitão, Luis Otávio, Richard e Rochet seguem fora por conta de lesões. O goleiro ainda não tem previsão de retorno aos gramados.
A boa notícia fica por conta do retorno do zagueiro Juninho, já recuperado de lesão muscular.
Atualizações do departamento médico:
- Alan Patrick: lombalgia
- Luis Otávio: retreinamento
- Richard: transição dos trabalhos de campo com a fisioterapia para atividades com a equipe de performance.
- Rochet: realiza trabalhos com a equipe de fisioterapia.
O provável time do Inter tem: Ivan; Clayton, Vitão e Juninho; Aguirre, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho, Carbonero e Borré.
Inter e Sport se enfrentam a partir das 18h30, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Colorado ocupa a 15ª colocação, com 32 pontos conquistados. O adversário é o lanterna da competição.
Confira os relacionados:
- Goleiros: Anthoni e Ivan
- Laterais: Alan Benítez, Bernabei, Aguirre e Alisson
- Zagueiros: Clayton, Mercado, Juninho, Pedro Kauã e Vitão
- Volantes: Alan Rodríguez, Bruno Gomes, Ronaldo, Bruno Henrique e Thiago Maia
- Meias: Tabata e Gustavo Prado
- Atacantes: Borré, Carbonero, Raykkonen, Ricardo Mathias e Vitinho
