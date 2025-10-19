Alan Patrick está fora de jogo do Inter contra o Sport; veja lista de relacionados

Capitão é desfalque por conta de uma lombalgia. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Inter divulgou a lista de relacionados para o jogo deste domingo (19), às 18h30, contra o Sport, no Beira-Rio. Alan Patrick, com um quadro de lombalgia, está fora do confronto. Juninho, Carbonero e Borré retornam.

Ao todo, 23 atletas foram relacionados para o duelo com os pernambucanos. Sem Alan Patrick, a tendência é que Ramón Díaz opte por um trio ofensivo formado por Vitinho, Carbonero e Borré. Óscar Romero, suspenso, também não é opção para a partida.

Além do capitão, Luis Otávio, Richard e Rochet seguem fora por conta de lesões. O goleiro ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

A boa notícia fica por conta do retorno do zagueiro Juninho, já recuperado de lesão muscular.

Atualizações do departamento médico:

Alan Patrick: lombalgia

Luis Otávio: retreinamento

Richard: transição dos trabalhos de campo com a fisioterapia para atividades com a equipe de performance.

Rochet: realiza trabalhos com a equipe de fisioterapia.

O provável time do Inter tem: Ivan; Clayton, Vitão e Juninho; Aguirre, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho, Carbonero e Borré.

Inter e Sport se enfrentam a partir das 18h30, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Colorado ocupa a 15ª colocação, com 32 pontos conquistados. O adversário é o lanterna da competição.

Confira os relacionados:

Goleiros: Anthoni e Ivan

Laterais: Alan Benítez, Bernabei, Aguirre e Alisson

Zagueiros: Clayton, Mercado, Juninho, Pedro Kauã e Vitão

Volantes: Alan Rodríguez, Bruno Gomes, Ronaldo, Bruno Henrique e Thiago Maia

Meias: Tabata e Gustavo Prado

Tabata e Gustavo Prado Atacantes: Borré, Carbonero, Raykkonen, Ricardo Mathias e Vitinho