Alan Patrick e outros quatro jogadores reforçam o Inter no Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense 

Alan Patrick tratou a lombalgia que o tirou dos dois últimos jogos. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

A delegação do Inter que deixou Salvador logo após a derrota para o Bahia ganhará cinco reforços no Rio de Janeiro. Os atletas foram divididos em dois grupos, que embarcaram de Porto Alegre para ficar à disposição no jogo contra o Fluminense, no fim de semana, no Maracanã.

Conforme planejado pela comissão técnica, a primeira leva saiu logo cedo pela manhã em um voo de carreira tendo Alan Patrick, Carbonero e o goleiro Kauan Jesus. Destes, o meia - que havia desfalcado o time nas duas últimas rodadas por um quadro de lombalgia - e o atacante colombiano, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, reassumem a titularidade.

O terceiro elemento é o goleiro Kauan Jesus, de 22 anos, que ajudará a completar treinos. A primeira atividade ocorre na tarde desta quinta (23), na Escola de Educação Física do Exército, na Urca.

Por fim, são aguardados para a tarde outros dois jovens chamados pelas circunstâncias do jogo na Fonte Nova: o zagueiro Pedro Kauã e o lateral-esquerdo Pablo.

O zagueiro, autor do gol da vitória em jogo-treino contra o Gaúcho de Passo Fundo na parada da data Fifa, assume uma vaga com a lesão de Vitão. Já o lateral tem chances até de aparecer entre os titulares, já que Bernabei e o garoto Alisson estão suspensos.

— Agora vamos recuperar dois ou três jogadores que são importantes, com muita experiência, e seguramente queremos conseguir os pontos para sair (da parte de baixo da tabela) e para estar muito mais tranquilos — projetou o técnico Ramón Díaz ainda na Arena Fonte Nova.