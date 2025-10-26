Alan Patrick admite momento difícil do Inter e pede união após derrota: "Mais do que nunca, temos que estar juntos"

Alan Patrick destacou que o grupo colorado precisa se unir na reta final do Brasileirão. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter voltou a perder fora de casa e se mantém em situação delicada no Brasileirão. A derrota por 1 a 0 para o Fluminense, neste sábado (25), no Maracanã, manteve o time de Ramón Díaz a apenas quatro pontos da zona de rebaixamento.

Após o jogo, na zona mista, o capitão Alan Patrick falou em tom de autocrítica e destacou que o grupo precisa se unir para reagir na reta final do campeonato.

— Acho que agora temos que assumir a responsabilidade de todos, sem ninguém se omitir. Ter a consciência da camisa que a gente veste. Claro que é um momento desconfortável, resultado amargo, mais uma vez perdemos ponto fora de casa, mas é manter a cabeça no lugar, de mobilizar novamente — afirmou o meia.

O camisa 10 voltou ao time titular e reconheceu que o Inter atravessa um dos momentos mais complicados da temporada.

— É um momento de dificuldade, acho que agora, mais do que nunca, temos que estar juntos, todos. Precisamos unir forças, nos encontrar, jogar futebol— disse Alan Patrick.

"Voltar a vencer em casa"

O capitão destacou que a reação precisa começar na próxima rodada, diante do Atlético-MG, no Beira-Rio, no domingo (2), às 18h30min.

— Precisamos assumir, colocar energia, precisamos encontrar um resultado positivo novamente. Começar a semana com a cabeça já 100% para encontrar a solução para voltar a vencer em casa — completou o meia.

