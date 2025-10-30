A um ano das eleições, como se movimentam as peças políticas do Inter

Inter terá eleição no ano que vem. Jefferson Botega / Agencia RBS

Enquanto o Grêmio decide o primeiro turno de sua eleição para presidente e Conselho de Administração nesta quinta-feira, o Inter ainda está a um ano da troca de comando. Mas mesmo faltando 14 meses, as movimentações são intensas, o que é bastante comum para um clube deste porte.

Ainda mais quando os resultados esportivos não são os esperados. Mesmo que todos os envolvidos falem que há muito por ocorrer até dezembro, alguns cenários já podem ser desenhados.

O campo, é claro, costuma decidir. No entanto, quando isso não ocorre, as movimentações se antecipam e algumas indicações já podem ser vistas agora mesmo.

Nos últimos anos, o clube tem se notabilizado por ter três movimentos fortes. Mas para 2026, há um quarto elemento valioso, que poderá até decidir quais serão os candidatos.

Situação

A situação deve apresentar um nome para a sucessão de Alessandro Barcellos. José Olavo Bisol seria um candidato natural, mas os resultados de 2025 o afastam da preferência. Assim, Victor Grunberg, um dos vices eleitos, fica como o mais cotado.

MIG

O Movimento Inter Grande (MIG) também lançará um candidato. Na última eleição, foi Roberto Melo. Para a próxima, um nome lembrado é Alexandre Chaves Barcelos. Mas o ex-presidente Giovanni Luigi reapareceu nos bastidores. E talvez já não seja impossível convencê-lo a voltar.

Aquino

José Aquino Flôres de Camargo foi candidato recentemente e é sempre uma voz forte. Mas, desta vez, seu filho, Leonardo Aquino, ganhou destaque entre os conselheiros. É possível que se candidate.

Povo do Clube