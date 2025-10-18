A provável escalação do Inter para enfrentar o Sport

Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Para enfrentar o Sport, o Inter deve ter mudanças em todos os setores na comparação com o time que entrou em campo na derrota para o Mirassol. A principal novidade está no gol. Após falhas de Anthoni, Ivan deve ganhar uma chance. A partida ocorre neste domingo (19), às 18h30min, no Beira-Rio.

Na zaga, Juninho entra no lugar de Victor Gabriel, que não pode jogar por questão burocrática com o Sport. Sem Mercado, poupado, Clayton Sampaio deve entrar. No meio, Bruno Henrique dá lugar a Bruno Gomes, que foi improvisado na lateral em 2024.

O ataque conta com o reforço de Carbonero, que está de volta depois de se juntar à Colômbia na data Fifa. O atacante marcou seu primeiro gol pela seleção no amistoso contra o México. Borré também volta a ficar disponível depois da convocação, e deve herdar a vaga de Alan Patrick. com dores musculares, o camisa 10 deve ser poupado.

O provável time do Inter contra o Sport tem: Ivan; Vitão, Clayton Sampaio e Juninho; Aguirre, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho, Borré e Carbonero.