A posição do Inter sobre o novo calendário divulgado pela CBF

Mudanças foram consideradas positivas no Beira-Rio Sport Club Internacional / Divulgação

O Inter aprova as mudanças no calendário do futebol brasileiro divulgadas pela CBF nesta semana. A ideia de antecipar o início do Brasileirão para janeiro agradou ao clube, segundo o presidente Alessandro Barcellos.

— Vemos com bons olhos (as mudanças). Sempre foi desejo dos clubes ter o Brasileirão disputado ao longo do ano, com mais tempo para se jogar. Acho que isso é positivo. Também melhora o produto e nos dá condições de trabalhar melhor comercialmente a competição. Acho que foi (uma medida) positiva — disse o dirigente a Zero Hora.

Barcellos também elogiou outras medidas anunciadas.

— O novo calendário coloca clubes da Série A direto na quinta fase da Copa do Brasil e também cria um torneio para clubes que nao estão em competições internacionais. Penso que várias frentes foram resolvidas —completou.

As mudanças

Como ficou o calendário. Leo Bandeira / Arte ZH

A partir de 2026, o Brasileirão será disputado de 28 de janeiro a 2 de dezembro, enquanto os Estaduais, com menos datas, ocorrerão entre 11 de janeiro e 8 de março. Além disso, a a final da Copa do Brasil passará a ser disputada em jogo único.

Por fim, os clubes que não estiverem na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana poderão disputar as copas regionais, como a Copa do Nordeste e as recém-criadas Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste e Copa Norte.