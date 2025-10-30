A formação ensaiada por Ramón Díaz no Inter para enfrentar o Atlético-MG

Ramón Díaz deve retomar esquema com três zagueiros no Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Os treinos indicam que o Inter deve voltar a um esquema com três zagueiros contra o Atlético-MG no domingo (2), às 18h30min, no Beira-Rio. Além disso, o trio de defensores pode ter uma mudança de ordem técnica.

De acordo com a apuração da reportagem de Zero Hora, Ramón Díaz vem preparando uma formação com Victor Gabriel na vaga de Juninho. Mercado e Clayton Sampaio complementam o trio, enquanto Vitão segue como dúvida.

O Inter tem uma planejamento para realizar ao menos dois testes nos próximos dias com Vitão. Caso ele responda bem fisicamente e reúna condições para iniciar o confronto, assume a vaga de Clayton Sampaio.

No meio-campo, Ramón deve optar por Luis Otavio e Thiago Maia como volantes. Bruno Gomes, que vem sendo utilizado como lateral novamente, e Bernabei, de volta após suspensão, serão os alas.

O trio de ataque deve ser novamente composto sem um centroavante de ofício. Vitinho, Carbonero e Alan Patrick devem compor o último setor da equipe, seguindo a ideia que deu certo na vitória sobre o Botafogo.

Restam três para que Ramón Díaz defina a escalação que enfrentará os mineiros. Ainda assim, a tendência é que o esquema que já vem sendo preparado seja repetido nas atividades.

Um provável time do Inter tem Ivan; Clayton (Vitão), Mercado, Victor Gabriel; Bruno Gomes, Luis Otavio, Thiago Maia, Bernabei; Vitinho, Alan Patrick, Carbonero.