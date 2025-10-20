"A decisão de jogar o Gre-Nal já lesionado foi minha", revela volante do Inter

Alan Rodríguez jogou 31 minutos contra o Sport. Renan Mattos / Agencia RBS

Recuperado de lesão, Alan Rodríguez volta, aos poucos, a atuar pelo Inter. Depois de jogar 21 minutos contra o Mirassol, na quarta (15), voltou a entrar em campo na reta final do duelo diante do Sport, domingo (19), no Beira-Rio.

Após vitória sobre o time pernambucano, o volante revelou que, na verdade, já havia jogado lesionado no Gre-Nal 448, em 21 de setembro.

No clássico, com dores na coxa, ele foi substituído no primeiro tempo.

— A decisão de jogar o Gre-Nal já lesionado foi minha. Eu assumi a responsabilidade, sabia que era um risco, mas queria corrê-lo — revelou.

— Hoje, acho que estou apto para jogar 90 minutos, mas talvez falte intensidade. Meus companheiros estão em um nível muito bom, treinam com muita intensidade. Eu não tenho problema em aceitar as decisões do treinador pelo bem do equipe. Estou aqui para somar — completou.

Poucos dias depois, Alan teve detectada uma lesão de grau dois na região posterior da coxa esquerda. Titular com Roger Machado, Rodríguez desfalcou o time de Ramón Díaz por três partidas. Agora, vai retomando seu ritmo: contra o Bahia, na quarta (22), deve pintar novamente em campo.