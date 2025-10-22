A análise do pênalti para o Bahia marcado contra o Inter; veja o vídeo

Pênalti foi cometido pelo lateral Bernabei. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Bahia saiu na frente do Inter na partida atrasada válida pela 14ª rodada do Brasileirão, na noite desta quarta-feira (22). E o gol saiu após uma cobrança de pênalti, no qual Willian José precisou finalizar três vezes para marcar.

O pênalti, para o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, foi claro. No lance, Ademir invade a área pela direita, e passa por Bernabei. O marcador desloca o jogador do Bahia com o braço.

Para Diori, o lateral do Inter tomou a decisão errada:

— Falta de inteligência do Bernabei. Ele faz uma carga em cima do Ademir, que tava só esperando. Pênalti indiscutível, e de muito pouca inteligência do Bernabei — afirmou.

Na cobrança, Willian José precisou de três finalizações para marcar. Na primeira, Ivan defendeu e, no rebote, o atacante bateu no travessão. Apenas na terceira tentativa ele conseguiu ir às redes.

