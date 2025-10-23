A análise da expulsão de Alisson, jovem lateral do Inter, contra o Bahia; veja vídeo

Lateral foi expulso por pisão em Rodrigo Nestor. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O jovem lateral Alisson foi expulso logo em sua estreia pelo Inter. Contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, na noite desta quarta-feira (22), em uma disputa de bola, o jogador de 17 anos acabou pisando no tornozelo de Rodrigo Nestor.

Num primeiro momento, foi punido com amarelo. Contudo o árbitro Flávio Rodrigues de Souza foi chamado para analisar o lance no VAR. Após revisão, voltou ao campo, tirou o amarelo e aplicou o cartão vermelho.

Para Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, a expulsão foi correta:

— Ele acaba pisando no tornozelo do adversário. Pra mim, é lance para vermelho. Ele chega fazendo uma pressão acima do tornozelo e vai lavrando dali pra baixo, com muita intensidade.

Alisson havia entrado em campo no lugar de Bernabei, que já tinha amarelo e foi substituído no intervalo. O jovem lateral atuou por 24 minutos.

A análise do comentarista da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos

