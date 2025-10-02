A análise da arbitragem no pênalti para o Inter contra o Corinthians; veja o vídeo

O Inter empatou com o Corinthians, em 1 a 1, no último lance da partida desta quarta-feira (1º). O gol veio de um pênalti cobrado por Carbonero.
No último lance, Bruno Henrique e Cacá caíram juntos dentro da área e os jogadores colorados pediram pênalti. O árbitro pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima foi ao VAR e assinalou a infração a favor do Inter.
Então, aos 56 minutos do segundo tempo, Carbonero foi para a cobrança. O goleiro Hugo Souza até caiu para o lado certo, mas não conseguiu impedir o empate colorado.
O comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, concordou com a decisão:
— Na câmera lateral, para mim, tem um puxão do Cacá na camisa do Bruno Henrique. E eu até não sei se o Bruno Henrique alcançaria a bola, se teria alguma vantagem na jogada, mas o fato é que o Cacá puxa a camisa do Bruno Henrique e derruba o jogador do Inter. Um lance infantil do defensor do Corinthians. Pênalti — afirmou.