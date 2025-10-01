A análise da arbitragem no gol anulado do Inter contra o Corinthians; veja o vídeo 

A parcial vitória do Corinthians sobre o Inter, por 1 a 0, teve dois gols anulados no primeiro tempo. Ambos por impedimento, e um para cada lado.
O primeiro não gerou dúvidas: foi quando Hugo balançou as redes para ampliar a vantagem corintiana, aos 25 minutos. Mas, no traçar das linhas, o lateral estava adiantado.
O segundo, porém, gerou polêmica, aos 39 minutos. Oscar Romero empatou para o Inter, da entrada da área. Mas Luis Otávio estava impedido e, na interpretação da arbitragem, ele interferiu no lance do gol. O VAR chamou o árbitro pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima para analisar e, vendo as imagens, anular o gol.
O comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, discordou da decisão:
— Lance de interpretação, se o árbitro entender que impede o jogador de jogar porque obstrui o campo de visão... Eu entendo que o Hugo Souza não tem o campo obstruído — afirmou Diori Vasconcelos.