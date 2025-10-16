A análise da arbitragem na derrota do Inter para o Mirassol

Inter foi dominado pelo Mirassol fora de casa. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter foi superado pelo Mirassol por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (15). A partida da 28ª rodada do Brasileirão foi disputada em Mirassol e manteve o Colorado na 15ª colocação com 32 pontos, sendo a sete da zona de rebaixamento.

A arbitragem de Bruno Arleu de Araújo não mudou o vencedor da partida, mas interferiu no placar. Pelo menos é o que defende Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha.

Ele explica que a falta que originou o gol do Inter não existiu. Mesmo assim, não era um lance para o VAR ser acionado. O erro foi dentro do campo.

— A falta que origina o gol do Inter não aconteceu. Como não é um lance de VAR, porque a cobrança da falta reinicia uma nova jogada, ou inicia uma nova jogada, o VAR não tem o que fazer. E esse é daqueles erros do campo que ficam no campo — disse Diori, que ainda completou:

— Se a gente pegar o jogo como um todo, foi um lance isolado da arbitragem do Bruno Arleu de Araújo.

Veja a análise da arbitragem de Mirassol 3x1 Inter