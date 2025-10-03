As pistas de Ramón Díaz sobre o esquema do Inter para o jogo contra o Botafogo

Auxiliar Emiliano Díaz (E) e técnico Ramón Díaz (D) terão que definir entre o 4-4-2 e o 3-5-2 para o jogo contra o Botafogo Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O esquema tático é a principal dúvida do Inter para o jogo deste sábado (4), contra o Botafogo.

O técnico Ramón Díaz avalia ou manter o 4-4-2, que é uma convicção da comissão técnica para o início do trabalho, ou adotar emergencialmente o 3-5-2, para proteger os laterais.

Thiago Maia

Em qualquer cenário, o volante Thiago Maia, plenamente recuperado de uma lombalgia, está cotado para reingressar na equipe.

Nas duas partidas disputadas sob o comando do treinador argentino, contra Juventude e Corinthians o Colorado iniciou no 4-4-2, como um losango no meio.

Proteção ao lateral

Se a ideia for mantida, há a forte possibilidade de Thiago Maia entrar na vaga de Oscar Romero, com o objetivo de proteger o apoio do lateral Bernabei no lado esquerdo.

A outra alternativa é a adoção do 3-5-2, utilizado no segundo tempo do jogo contra o Corinthians, com Gabriel Mercado reforçando a defesa, liberando os alas para apoiar. Com isso, porém, o time perderia um jogador no meio-campo, provavelmente Oscar Romero.

Após o empate com os paulistas, Ramón Díaz deu uma pista. Questionado sobre o tema, o treinador deu entender que a utilização dos três zagueiros a partir do intervalo foi circunstancial, em virtude dos avanços corintianos pelos lados naquele momento da partida.

— Consideramos as circunstâncias. Vimos que os laterais (adversários) eram muito profundos e necessitávamos também ser profundos. E me parece que a situação foi acertada — disse, dando a entender que a opção pelo trio de defensores foi pontual para aquele momento do jogo.

Pouco tempo

Porém, como a comissão técnica terá na prática apenas o treino desta sexta (3) para encaminhar a equipe para o jogo contra o Botafogo, não está descartada a hipótese de o 3-5-2 circunstancial ser repetido no sábado (4) desde o início do jogo.

Prováveis escalações

Se Ramón Díaz optar pelo 4-4-2, o provável time tem Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Juninho (Mercado) e Bernabei; Luiz Otávio, Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Carbonero e Rafael Borré.

Já se a opção for pelo 3-5-2, a projeção de escalação tem: Anthoni; Vitão, Mercado e Juninho; Braian Aguirre, Luiz Otávio, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Carbonero e Rafael Borré.

O time será definido no treino desta sexta (3) à tarde. O Inter enfrenta o Botafogo no sábado (4), às 18h30min, no Beira-Rio.