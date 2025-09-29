Volantes do Inter seguem como dúvida para a partida contra o Corinthians

Atleta participou de treinos durante a semana passada, mas não teve condição de jogo contra o Juventude no último sábado (27). Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter tem algumas dúvidas para definir a escalação, que vai encarar o Corinthians, nesta quarta-feira (1°), pelo Brasileirão. Uma delas diz respeito à situação dos volantes Thiago Maia e Richard.

Thiago Maia ficou de fora dos últimos dois jogos. O clube informou que o jogador apresentou um quadro de lombalgia. No treino desta segunda-feira (29), ele realizou apenas trabalhos na academia.

Mesma situação de Richard, que apresentou um desconforto no quadril esquerdo, e ficou de fora da viagem para Caxias do Sul. Os dois atletas seguirão sendo avaliados.

Caso a dupla não apresente condições para retornar, Luís Otávio é candidato a permanecer entre os titulares. Antes do confronto contra o Corinthians, o elenco terá uma última atividade nesta terça-feira (30), quando a escalação será definida.

Situação na tabela

Antes da pausa para a data Fifa de outubro, o Inter terá uma sequência de dois jogos em casa e tem a necessidade de pontuar. Neste momento, o Colorado é o 15° colocado do Brasileirão, somando 28 pontos. A distância para o Z-4 está em seis pontos.

Depois do Corinthians na quarta-feira, o próximo adversário será o Botafogo, no sábado (4). Após, a equipe volta a campo apenas em 15 de outubro, contra o Mirassol.

