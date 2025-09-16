Volante do Inter receberá título de Cidadão de Porto Alegre

Thiago Maia, ao centro, auxiliou na remoção de pessoas que ficaram ilhadas. Inter, Divulgação

Thiago Maia receberá título de Cidadão de Porto Alegre. A homenagem ao volante do Inter, proposta por Marcos Felipi (Cidadania), foi aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores da Capital em sessão na segunda-feira (15). A entrega da honraria ao atleta ainda não tem data para ocorrer.

Uma das imagens marcantes foi do jogador de R$ 20 milhões carregando uma senhora nos ombros. Era dona Evair, que criou um vínculo com o volante colorado, com encontros posteriores e até almoço juntos.

Natural de Boa Vista, Roraima, Thiago Maia soma três gols e seis assistências 68 jogos pelo Inter. Nesse período, além da ajuda aos atingidos pela enchente do ano passado, conquistou o título do Gauchão 2025.