Vitória, alívio, desempenho, pressão, pouco público e negócios: o que fica de Inter 2x1 Fortaleza

Resultado trouxe alívio momentâneo para o grupo de jogadores e para o técnico. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A parada do Brasileirão para a data Fifa será menos pressionada para o Inter em geral e Roger Machado em específico depois do 2 a 1 de domingo à noite sobre o Fortaleza. Mas que não se confunda pressão menor com tranquilidade. O desempenho, a situação na tabela, os problemas do time e a sequência logo depois da pausa mantêm ligado o alerta no Beira-Rio.

Por enquanto, há um alívio. Depois de uma semana tensa, com "visita" de torcedores no CT Parque Gigante, especulação de técnicos que supostamente agradariam à direção para uma eventual substituição a Roger, só uma vitória reduziria o desgaste (e, é possível dizer, evitaria a mudança do comando técnico).

Ela veio. Se não devolveu confiança à torcida, ao menos terminou com as menções imediatas à saída.

— Conheço esses momentos. Apesar de demorar, eles vão passar. Futebol é paixão. Tentamos manter a semana tranquila, mesmo com a presença da torcida que veio cobrar o grupo. Eles têm o mesmo sentimento do grupo. A gente quer evoluir. A semana de trabalho transcorreu naturalmente, muito embora com esses eventos externos tenham empurrado a pressão para dentro do vestiário. E, com certeza, a vitória dá um alívio imediato — disse o treinador na entrevista coletiva.

Resposta urgente

O técnico reconheceu a necessidade de melhorar. E que essa resposta tem de ser dada imediatamente após a data Fifa. O campeonato vai parar por conta das Eliminatórias e retorna, para o Inter, em 13 de setembro, contra o Palmeiras, fora de casa. Logo na sequência, vem o Gre-Nal no Beira-Rio.

— Precisamos melhorar coletivamente e individualmente. Espero conseguir isso nos treinos da data Fifa. Vamos procurar alternativas nesse recesso — resumiu o técnico.

Torcida

É possível que o próximo jogo em casa traga de volta o público. Tradicionalmente, o Gre-Nal não depende muito de contexto para encher. Basta ser o rival do outro lado que as casas de Inter e Grêmio ficam cheias. O desafio é devolver a confiança da torcida para além do clássico.

— O momento que estamos passando tira o torcedor do estádio. Passei por isso quando cheguei aqui ano passado, a torcida fica desconfiada e tem pouca presença. O que fará voltar são resultados positivos e boas atuações.

O grupo do Inter se reapresenta na quarta-feira à tarde. Wesley não deve mais fazer parte do grupo, negociado com o Al-Rayyan-CAT. Essa tende a ser a última negociação da janela, já que não prosperaram as sondagens por Vitão e Ricardo Mathias. A direção não realizará nenhuma contratação até terça-feira.