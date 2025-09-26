Veja qual foi a primeira  escalação de Ramón Díaz no Inter

O primeiro Inter de Ramón Díaz foi esboçado já no primeiro treino comandado pelo técnico. O argentino de 66 anos trabalhou a formação na atividade de quinta-feira (25).
A reportagem de Zero Hora apurou que a formação trabalhada teve algumas alterações, especialmente em termos de posicionamento.
Escalação
A escalação esboçada no treino tinha Rochet; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Richard, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick; Carbonero e Borré.
Em boletim médico, durante a tarde, o clube confirmou as ausências de Rochet, Thiago Maia e Richard na viagem a Caxias do Sul.
Rochet sofreu um trauma no pé esquerdo no treino desta sexta. Já Thiago Maia segue apresentando o mesmo quadro de lombalgia que o tirou do Gre-Nal. Richard, por sua vez, sentiu nesta sexta um desconforto no quadril.
Bernabei e Aguirre são ausências por suspensão, enquanto Alan Rodríguez tem lesão muscular.
O último treino antes da partida em Caxias do Sul acontece nesta sexta-feira (26). À tarde, a delegação embarca para a Serra gaúcha.