Veja qual foi a primeira  escalação de Ramón Díaz no Inter

Técnico trabalhou uma formação no treino de quinta-feira (25) Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O primeiro Inter de Ramón Díaz foi esboçado já no primeiro treino comandado pelo técnico. O argentino de 66 anos trabalhou a formação na atividade de quinta-feira (25).

A reportagem de Zero Hora apurou que a formação trabalhada teve algumas alterações, especialmente em termos de posicionamento.

Escalação

A escalação esboçada no treino tinha Rochet; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Richard, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick; Carbonero e Borré.

Em boletim médico, durante a tarde, o clube confirmou as ausências de Rochet, Thiago Maia e Richard na viagem a Caxias do Sul.

Rochet sofreu um trauma no pé esquerdo no treino desta sexta. Já Thiago Maia segue apresentando o mesmo quadro de lombalgia que o tirou do Gre-Nal. Richard, por sua vez, sentiu nesta sexta um desconforto no quadril.

Bernabei e Aguirre são ausências por suspensão, enquanto Alan Rodríguez tem lesão muscular.