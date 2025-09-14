Veja análise da arbitragem de Palmeiras 4x1 Inter

Inter foi dominado pelo Palmeiras. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Foi uma goleada assustadora sofrida pelo Inter contra o Palmeiras. Neste sábado (13), o clube viu o Verdão fazer 4 a 1, em seu estádio, em São Paulo. Vitor Roque marcou três vezes, e Lucas Evangelista também balançou as redes coloradas. Carbonero descontou no segundo tempo.

Em meio a uma atuação tão ruim, o resultado não passou pelas mãos da arbitragem. Inclusive, ela quase cometeu um erro que beneficiaria o Colorado.

O terceiro gol, marcado por Lucas Evangelista, foi anulado por impedimento. Após ouvir o responsável pelo VAR, o árbitro Lucas Paulo Torezin validou o lance.

— O Lucas Evangelista está há uma semana em posição legal. Muito legal a posição dele. O gol será confirmado — comentou Diori Vasconcellos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha.

Confira a análise do lance do terceiro gol do Palmeiras

O gol colorado

Outro momento em que o juiz teve de ouvir o VAR foi após o gol do Inter. Depois de reclamações dos jogadores do Palmeiras, o árbitro seguiu com a decisão dada no campo e manteve o gol de honra do Colorado.

— A gente precisa ver se há a infração, se há a falta. Pareceu-me um lance normal, eu não vi nada de irregular, mas o VAR está fazendo a revisão — apontou Diori.

Confira a análise abaixo.