Valencia teve com Roger Machado sua menor média de gols com últimos 10 técnicos da carreira

Atacante fez apenas sete gols na atual temporada. Jefferson Botega / Agencia RBS

A passagem de Enner Valencia pelo Inter chegou ao fim com a negociação para o Pachuca, do México, pouco mais de dois anos após uma chegada com festa da torcida no Gigantinho. O equatoriano deixa o clube em baixa após ter virado terceira opção para a posição de centroavante.

Na atual temporada, são apenas sete gols marcados. O casamento de Valencia com a forma de jogar de Roger Machado acabou não dando certo. Um levantamento feito por Zero Hora mostra que Valencia teve com o atual treinador colorado sua menor média de gols levando em conta seus últimos 10 comandantes.

Valencia disputou ao todo 56 jogos pelo Inter desde a chegada de Roger Machado, com apenas 10 gols marcados. A média de gols é 0,17 por partida, sendo pior da registrada com Vitor Pereira no Fenerbahçe, em 2021, e com Félix Sánchez, na seleção equatoriana, entre 2023 e 2024, quando teve 0,25 gol por jogo.

Os treinadores que tiveram o melhor desempenho com Valencia nos últimos anos foram Jorge Jesus, no Fenerbahçe, e Sebastián Beccacece, atual técnico do Equador. Ele anotou 30 gols em 46 jogos com o português no clube turco, uma média de 0,65 por partida. Com o argentino na seleção, Valencia tem 6 gols em 11 jogos, uma média de 0,54.

O levantamento não leva em conta Mano Menezes, que comandou Valencia em apenas dois jogos no Inter, e Emre Belözoğlu, que esteve na casamata em apenas quatro jogos de Valencia no Fenerbahçe, em 2021.

Como jogou em seu melhor momento

Enner Valencia viveu seu melhor momento da carreira no Fenerbahçe, na temporada 2022/2023. Sob o comando de Jorge Jesus, ele foi artilheiro do campeonato turco ao anotar 29 gols em 31 jogos.

Com o português, Valencia jogava como um dos homens de uma dupla de ataque. O sistema usado por Jesus era o 4-1-3-2.

Com Roger Machado, o equatoriano atuava como referência do ataque. O esquema utilizado era o 4-2-3-1. Mesmo quando teve a companhia de Borré era usado como centroavante.

O desempenho de Valencia com seus últimos técnicos

Roger Machado (Inter, 2024/2025)

56 jogos

10 gols

Média: 0,17

Sebastián Beccacece (Equador, 2024/2025)

11 jogos

6 gols

Média: 0,54

Eduardo Coudet (Inter, 2023/2024)

41 jogos

20 gols

Média: 0,48

Félix Sánchez (Equador, 2023/2024)

12 jogos

3 jogos

Média: 0,25

Jorge Jesus (Fenerbahçe, 2022/2023)

46 jogos

30 gols

Média: 0,65

Gustavo Alfaro (Equador, 2020/2023)

23 jogos

7 gols

Média: 0,30

Ismail Kartal (Fenerbahçe, 2022)

12 jogos

4 gols

Média: 0,33

Vitor Pereira (Fenerbahçe, 2021)

27 jogos

7 gols

Média: 0,25

Tuca Ferretti (Tigres, 2017/2020)

119 jogos

34 gols

Média: 0,28

Gustavo Quinteros (Equador, 2014/2017)

23 jogos

10 gols

Média: 0,43

Fonte: ogol