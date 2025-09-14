Valencia se despede do Inter: "Sempre recordarei o Campeonato Gaúcho que conquistamos"

Enner Valencia usou as redes sociais para se despedir do Inter. Negociado com o Pachuca e anunciado pelo clube mexicano na sexta (11), o jogador agradeceu, em postagem publicada neste domingo (14) no Instagram, ao clube em que atuou por pouco mais de dois anos. Ele destacou o título gaúcho de 2025, conquistado após gol de falta marcado por ele na final contra o Grêmio.
— Só tenho palavras de agradecimento para esta linda instituição que abriu as portas para minha família e me permitiu desfrutar do país mais futeboleiro do mundo. Sempre recordarei o Campeonato Gaúcho que conseguimos juntos — escreveu em trecho da publicação.
Valencia seguiu agradecendo aos agora ex-companheiros, dirigentes e demais funcionários do clube nos quais conviveu.
— Obrigado, torcedores colorados. Obrigado ao clube do povo. Agora serei um torcedor a mais que vai apoiar a equipe — completou.
Valencia chegou ao Inter durante a Libertadores de 2023 como grande reforço para os mata-matas. Decisivo nos confrontos com River Plate e Bolívar, ele ficou marcado pelos gols perdidos na eliminação para o Fluminense na semifinal.
Com a chegada de Roger Machado no ano passado, Valencia perdeu espaço no time e acabou indo para o banco. Pela lesão de Borré foi titular nas finais do Gauchão deste ano e anotou o gol do 1 a 1 que confirmou a taça no Gre-Nal decisivo.
Valencia foi negociado com o Pachuca. O Colorado não recebeu nenhum valor pela saída, mas ficou ainda com 50% dos direitos econômicos do equatoriano.
- Jogos: 101
- Gols: 31
- Assistências: sete
- Títulos conquistados: um Gauchão (2025)