Valencia decide e se despede das Eliminatórias com gol decisivo contra a Argentina

Atacante do Inter fez de pênalti e participou de lance que resultou em expulsão de zagueiro argentino. RODRIGO BUENDIA / AFP

Enner Valencia teve uma noite e tanto nesta terça-feira (9), na partida entre Equador e Argentina. O jogo foi o centésimo do centroavante do Inter usando a camisa da seleção equatoriana e o último pelas Eliminatórias da Copa.

Jogando em casa, Valencia fez valer o título de artilheiro da La Tri e marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre os hermanos. Diferente da rodada anterior, contra o Paraguai, o jogo desta noite exigiu mais da equipe equatoriana.

Valencia, que não havia tido uma boa atuação na partida anterior, esteve mais presente no ataque dessa vez. Logo nos primeiros minutos, um chute de dentro da área defendido. Em seguida, dois impedimentos marcados. Enner ainda sofreu falta de Otamendi que causou a expulsão do argentino.

Ficou para ele a batida do pênalti que deu a vitória ao Equador, ao final de um longuíssimo primeiro tempo que durou 59 minutos. Chutou firme, no meio do gol, e deslocou Emiliano Martínez.

O ídolo equatoriano deixou o campo aos 13 do segundo tempo. O Equador se despediu das Eliminatórias da Copa na segunda colocação, com 29 pontos. Enner Valencia é o terceiro artilheiro da competição, somando seis gols.