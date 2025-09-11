Valencia acerta saída do Inter para o Pachuca e viaja direto do Equador para o México

Valencia nem retornará após ter jogado pela seleção equatoriana RODRIGO BUENDIA / AFP

Enner Valencia não atua mais com a camisa do Inter. Após defender a seleção equatoriana contra a Argentina, nesta terça (9), em Guayaquil, o atacante viajou direto para o México, onde assinará contrato com o Pachuca, e sequer retornará a Porto Alegre.

A transferência depende apenas de detalhes burocráticos para ser oficializada. Os trâmites precisam ser concluído até esta sexta (12), quando expira a janela de transferências mexicana.

Porém, Enner Valencia não deve sequer se despedir presencialmente dos companheiros no CT, em virtude da necessidade de realizar os exames médicos no novo clube dentro deste prazo.