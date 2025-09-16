Vaguinha apresenta três motivos para acreditar na vitória do Inter no Gre-Nal 448

Cascudos, como Mercado, devem voltar ao time no clássico. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

São tempos bicudos os vividos pelo o Inter. Roger Machado está sob pressão. O que não significa que os colorados estarão menos esperançosos para enfrentar o Grêmio no domingo (21), no Gre-Nal 448.

Mas se houver torcedores pouco animados com o clássico, Zero Hora ouviu Vaguinha, colunista identificado do Grupo RBS, para ele apresentar três motivos para os colorados acreditarem em uma vitória no clássico.

Fator Beira-Rio

É hora de fazer o Beira-Rio ser decisivo outra vez. Mesmo que o time viva um momento ruim, que os resultados deixem a desejar, a torcida vai abraçar o time novamente. Com o ambiente de Gre-Nal, com o Beira-Rio lotado de colorados e rugindo, o Inter vai voltar a vencer.

Volta de jogadores cascudos

Roger Machado terá o retorno de três jogadores experientes capazes de dar tranquilidade ao time e fazerem a má fase terminar. Teremos Mercado com a sua liderança na zaga. Na lateral, o vigor de Bernabei estará de volta. E também Borré, e nada melhor do que um clássico para um centroavante marcar um gol.

A fase do adversário

A fase do adversário joga a nosso favor. O Grêmio é um time sem força, que não consegue marcar se o adversário não ajuda. Se o Inter não entregar gols como fez contra Fluminense, Cruzeiro e Palmeiras, a chance de vitória aumenta diante de um time que tem vazado bastante.