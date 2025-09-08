Treino do Inter tem presença de Borré e retorno de zagueiro

Borré participou de trabalhos físicos no campo. Ricardo Duarte / Inter

O Inter entrou na reta decisiva de preparação para a retomada do Brasileirão. No primeiro treino da semana, nesta segunda (8), uma das novidades foi a presença de Rafael Borré trabalhando no campo.

Desde a última semana, o colombiano foi ausência no gramado em função de trabalho de reforço muscular. Nesta segunda, apareceu fazendo atividades físicas no CT Parque Gigante.

A comissão técnica decidiu aproveitar a pausa para submeter o atleta a uma carga maior de fortalecimento muscular, como medida preventiva. Ele vem sendo avaliado diariamente e a tendência é ele esteja liberado para os treinamentos táticos em breve.

Gabriel Mercado, que também precisou se recuperar de lesão ligamentar, já retornou aos gramados. No entanto, foi diagnosticado com lesão muscular na panturrilha direita, no dia 6 de agosto, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. O argentino já faz atividades no campo e deve reforçar as opções defensivas para o sábado (13).

Retorno de volante e ausência de meia

Outra novidade ficou por conta da presença de Ronaldo. O volante teve edema ósseo no joelho direito e não era relacionado desde partida contra o Flamengo, pelo Brasileirão, no último mês. O jogador apareceu realizando corridas no campo.

Nas imagens divulgadas pelo clube, foi possível notar a ausência de Bruno Tabata. O meia foi diagnosticado com uma uma lesão na região posterior da coxa direita antes da parada e ficou de fora da partida contra o Fortaleza. Desde então, está em recuperação.

Esvaziamento do departamento médico

Este período sem jogos tem servido também para que o clube libere, aos poucos, os últimos atletas lesionados. Os casos mais graves envolviam o lateral/volante Bruno Gomes e centroavante Lucca Drummond. Os dois sofreram lesões ligamentares e estão em fase final de recuperação.

Ambos já fazem atividades físicas no campo, mas há cautela com relação ao retorno aos jogos. No caso de Bruno Gomes, por exemplo, há expectativa de que ele fique à disposição do técnico Roger Machado no início de outubro.

Mudança no time para encarar o Palmeiras

Até a partida contra o Palmeiras, Roger Machado ainda terá mais quatro sessões de treinos. O treinador tem buscado e testado novas alternativas táticas para a sequência do Brasileirão.