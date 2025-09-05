Transfer ban, retaliação por ligas e cobrança aos devedores: os bastidores da ação do Flamengo contra o Inter por Thiago Maia

Thiago Maia é o pivô da polêmica Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter terá de reverter a decisão da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) ou quitar a dívida com o Flamengo sob pena de ser proibido de contratar jogadores. Ao menos é isso o que diz o código do órgão da CBF que soluciona as desavenças entre clubes, atletas e agentes.

Na última semana, a CNRD determinou que o Inter pagasse 1.472.588,33 de euros (cerca de R$ 9,3 milhões) pelo não cumprimento do contrato de compra de Thiago Maia do Flamengo. A sentença obriga o clube gaúcho a quitar as parcelas previstas no acordo, além de R$ 467 mil a título de honorários de advogados envolvidos no caso.

O Inter vai recorrer da decisão. Mas caso não tenha uma sentença positiva, terá de pagar o Flamengo. Caso contrário, pode sofrer duras sanções.

Punição em fases

O código da CNRD aponta as diferentes fases da evolução das punições. O primeiro caso é o bloqueio e o repasse de receitas ou premiações econômicas que o clube tenha direito de receber da CBF ou da sua federação. Depois, é a devolução de alguma premiação que tenha conquistado por resultados.

A terceira instância é a do transfer ban. O clube fica proibido de de registrar novos atletas por uma a três janelas de transferências. O período aumentará em caso de negligência.

Se mantiver a inadimplência, o clube terá o cancelamento do Certificado de Clube Formador. E, por fim, a desfiliação de federação e CBF.

Leia Mais Inter lucrou duas vezes mais do que o Grêmio na última janela; veja valores

Acordo quebrado e desavenças

Por conta das duras punições, os clubes tinham uma espécie de acordo tácito de não ingressar na CNRD, e tentar resolver as pendências entre as direções.

O Flamengo mudou esse cenário ao acionar a Câmara. O efeito cascata foi que o Inter fará o mesmo com o Atlético-MG, de quem é credor pela venda de Patrick em 2021.

Nos bastidores, há quem defenda que o Flamengo iniciou isso não tanto pelo não pagamento, mas como uma demonstração de força por desavenças relativas também às ligas que regem o futebol brasileiro.