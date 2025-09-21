Torcida do Inter protesta no Beira-Rio após derrota no Gre-Nal 448

Protesto dos torcedores aconteceu após a derrota para o principal rival no Brasileirão. Rafael Diverio / Agência RBS

Um grupo de cerca de 50 torcedores protestou em frente ao portão principal do Beira-Rio após a derrota do Inter para o Grêmio no clássico 448, válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Depois do 3 a 2, eles foram para o pátio do estádio e gritaram ofensas contra jogadores e contra o presidente Alessandro Barcellos.

O Batalhão de Choque da Brigada Militar fez a contenção. Bombas de efeito moral chegaram a ser disparadas, mas não houve violência física.

Entre os gritos, os torcedores pediam a saída de Barcellos, cujo mandato vai até dezembro de 2026. O Inter está na 13ª posição na tabela, após 23 jogos. Roger está bastante pressionado no cargo de treinador.

